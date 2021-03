Tmw - Gattuso, futuro in Inghilterra? E' un'idea del Wolverhampton

Sirene inglesi per Gennaro Gattuso. Il Wolverhampton studia il profilo dell’allenatore del Napoli per la prossima stagione. È un nome al vaglio degli uomini mercato del club. Il futuro di Gattuso potrebbe essere in Inghilterra. E se il Wolverhampton dovesse decidere di sostituire Espirito Santo dopo una serie di risultati soddisfacenti e chiudere un ciclo, l’attuale tecnico azzurro potrebbe essere più di un’idea. La Premier chiama, nel mirino c’è Gattuso. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.