Tmw - Gattuso rinnoverà entro novembre: ecco la durata dell'accordo col Napoli

Rino Gattuso rinnoverà con il Napoli fino al 2023 con opzione fino al 2024. E' quanto scrive su Tuttomercatowerb l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini: "È solo questione di tempo, nel senso che il rapporto tra l’allenatore e la società è solido e quindi non ci saranno problemi. Entro novembre arriverà la fumata bianca. Il tutto doveva già completarsi già durante il ritiro di Castel di Sangro, la questione si è un po’ allungata ma c’è sempre stata la volontà di raggiungere un’intesa per un progetto a lungo termine. Il Napoli è sempre più ambizioso, Gattuso ha dimostrato di essere un ottimo tecnico e l’obiettivo è togliersi insieme grandi soddisfazioni sia in Italia che in Europa".