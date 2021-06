Tmw - Gattuso si avvicina al Tottenham! Contatti proficui: si lavora a un biennale

Paulo Fonseca non sarà il tecnico del Tottenham nella prossima stagione. Il portoghese - che preferisce stare in Italia a causa dei vantaggi fiscali che può avere con la legge contenuta nel decreto crescita - non è più un'opzione per la dirigenza londinese. Nelle scorse ore ci sono stati contatti, proficui, con Jorge Mendes per la situazione di Gennaro Gattuso: si ragiona su un biennale e pare che le parti si siano avvicinate parecchio. Non c'è ancora nulla di scritto, né di ufficiale, ma l'ex Napoli è un candidato molto forte alla panchina degli Spurs. Continua, però, a non essere l'unico. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.