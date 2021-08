Tmw - Genoa, colpo Caicedo: domani visite, sarà già disponibile col Napoli?

Il Genoa ha convinto Felipe Caicedo. In serata, contatto tra il presidente Enrico Preziosi e l'attaccante classe '88. Una chiamata risolutiva, perché il numero uno del club rossoblù ha aumentato gli anni di contratto, da 2 con opzione per il terzo anno a un triennale da 2.2 milioni di euro netti a stagione.

Domani Caicedo sarà a Genova per le visite mediche, poi la firma sul contratto fino al 2024. Lo scrive Tuttomercatoweb.