Tmw - Ghoulam andrà via a zero: per rimpiazzarlo Mathias Olivera sempre più vicino

Si cambia sulla fascia sinistra in casa Napoli, ovviamente a partire dalla prossima stagione. A scriverlo è Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Per giugno uno degli obiettivi principali resta l’esterno basso a sinistra, considerato che Ghoulam andrà via a parametro zero. Il club azzurro sta lavorando forte su Olivera del Getafe, un’operazione già avviata a gennaio e che è vicina ormai alla conclusione".