Tmw - Giuntoli stregato da due gioielli del Salisburgo

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb , il Napoli starebbe studiando con profonda attenzione due giocatori in forza al Salisburgo, dominatore della Bundesliga nazionale. Il primo è lo svizzero, origini nigeriane, Noah Okafor : attaccante classe 2000, nazionale elvetico, seguito tra le altre anche dal Milan che cerca da tempo un prospetto come lui per ringiovanire il reparto.

E poi il difensore Strahinja Pavlovic che in pochi mesi si è imposto come un leader del presente e del futuro della Serbia e del calcio internazionale. Centrale difensivo mancino, arrivato in Austria in estate, il suo valore è già alle stelle ma è seguito dalla creme del calcio europeo.