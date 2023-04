Tmw - Giuntoli stregato da un gioiello del Salisburgo: occhi sul 2000 Okafor

Poliedrico attaccante del 2000 destro di piede, punto fermo anche della nazionale svizzera

Missione futuro. Passando magari dallo scouting. E' l'ambizione di tanti club italiani che, capito il trend di tante società europee, nelle ultime stagioni hanno invertito politica provando a puntare su alcuni dei migliori giovani o talenti del globo per arricchire sia il profilo tecnico che il patrimonio economico del club. Due società su tutte ci sono riuscite in queste stagioni e non è un caso che siano entrambe interessate a quello che di fatto è l'attaccante simbolo del Red Bull Salisburgo in questa stagione: Noah Okafor .

Chi è la punta che piace alle italiane

Poliedrico attaccante del 2000 destro di piede, punto fermo anche della nazionale svizzera (con cui ha 2 gol in 14 presenze con la prima squadra) fa della capacità di occupare più posizioni in campo una delle sue virtù. Sia attaccante centrale che più esterno, dotato di una buona struttura (si eleva ben oltre il metro e ottanta) è capace di segnare con regolarità (in questa Champions, per esempio, ha un gol ogni 157') e sulle sue tracce non c'è solo il Napoli: già nei mesi scorsi lo hanno adocchiato anche Inter e Milan. Con le difficoltà che riguardano i conti, però, difficilmente i nerazzurri riusciranno a permetterselo mentre azzurri e rossoneri, considerato poi le possibili maxi cessioni che potranno andare in scena in estate, sono da tempo in prima fila per Okafor.