TMW - Gli occhi del Napoli sul classe 2002 Kessy Coulibaly, c'è anche la Lazio

Kessy Coulibaly è profilo da tenere d'occhio in vista della prossima finestra di calciomercato. Classe 2002 e attualmente in campo con la squadra B del Tolosa, questo giovane centrale di difesa - due metri di altezza - è nel mirino di diversi club di Serie A, tra cui Napoli e Lazio.

Le due big del nostro campionato lo stanno visionando, per capire se in prospettiva può fare al caso loro: l'idea sarebbe quello di ingaggiarlo per poi mandarlo in prestito in Serie B, per trovare spazio.