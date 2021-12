Tmw - Gomez-Napoli, ipotesi complicata: c'è penale all'Atalanta per la Serie A

Gomez al Napoli? È una ipotesi abbastanza difficile, se non quasi impossibile, almeno nel futuro prossimo. Perché se è vero che il Papu ha ancora una predilezione per l'Italia, tanto da avere moltissimi interessi a Bergamo, dall'altro lato c'è un blocco per il Siviglia a cederlo. Ed è un accordo risalente allo scorso gennaio, quando Gomez ha firmato per gli andalusi, lasciando l'Atalanta dopo il litigio con Gasperini. Di acqua ne è passata sotto i ponti, tanto che l'ex capitano avrebbe piacere a giocare nel suo ex stadio, contro gli ex compagni e il suo ex tecnico.

Ma perché Gomez non può tornare in Italia?

Tra le clausole inserite nel contratto di vendita - 5,2 milioni di euro più 2 legati a bonus di squadra e singoli - c'è anche una penale in caso il Siviglia dovesse cederlo in Italia, più o meno della stessa entità di quelle relative alla cessione. E si riferisce all'intero periodo in cui l'argentino rimarrà a Siviglia, cioè i tre anni e mezzo che ha firmato solamente a gennaio scorso. Situazione quindi al limite. In estate ci sono stati dei contatti, anche con il Milan, ma poi la situazione non è decollata per questo motivo.

Insomma, Gomez potrebbe sì andare via dal Siviglia per tornare in Italia, ma solo a scadenza contrattuale.

Oppure con un placet dei nerazzurri. Altrimenti risolvendo il contratto con il Siviglia. La quarta opzione è più complicata, perché ci potrebbe anche essere un'offerta folle da parte di un club del Belpaese e quindi il Siviglia potrebbe acconsentire alla cessione, pagando l'una tantum all'Atalanta. Quasi impossibile, come detto prima, per un giocatore di 33 anni e che il 15 febbraio prossimo ne compirà 34.