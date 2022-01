Tmw - Gosens ha già accettato il Newcastle: l'Atalanta può indebolirsi a metà stagione

Robin Gosens e gli ultimi 8 giorni di calciomercato tutti da vivere. L'esterno tedesco dell'Atalanta sta adesso rientrando da un infortunio che lo tiene ai box dai primi giorni di ottobre, ma già da diverse settimane è finito nel mirino del Newcastle. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

C'è già l'accordo tra il giocatore e il Newcastle - I magpies stanno ricostruendo la loro rosa in questo mese di gennaio. L'esterno sinistro, oggi, non è la priorità, ma negli scorsi giorni hanno già avuto diversi colloqui col ragazzo e col suo entourage, raggiungendo un accordo di massima sull'ingaggio, triplo rispetto a quello attuale all'Atalanta.

La Dea aspetta l'offerta - L'Atalanta sa di questo interessamento, ma per ora non ha ricevuto alcuna offerta. La valutazione che a Bergamo fanno del cartellino di Gosens è di 25-30 milioni di euro: se il Newcastle avanzerà una proposta di questo tipo, la trattativa subirebbe una brusca accelerata.

Perché l'Atalanta può cederlo - Questione di garanzie, di competitività. Quella che ha assicurato Giuseppe Pezzella in questi giorni: arrivato in sordina dal Parma retrocesso la scorsa estate, Pezzella si sta rivelando un ottimo, l'ennesimo interessante affare della Dea che a sinistra in queste settimane, con buoni risultati, ha adattato anche Zappacosta e Maehle in casi di necessità.

Per Gosens, insomma, possono aprirsi a stretto giro di posta le porte della Premier League: il giocatore ha già detto sì, l'Atalanta aspetta l'offerta.