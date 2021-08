Tmw - Griezmann lascia il Barcellona e torna all'Atletico Madrid: le cifre

Antoine Griezmann si appresta a tornare all'Atletico Madrid soltanto due anni dopo il suo addio ai Colchoneros per trasferirsi nel Barcellona. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb è stato trovato l'accordo col Barcellona per il prestito con obbligo di riscatto a 52 milioni. Manca di fatto soltanto l'annuncio per un affare che sembra anche agevolato dall'addio di Saul in direzione Londra.