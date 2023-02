Tmw - Hojlund, si muovono le big: è il principale indiziato a sostituire Osimhen

L'Atalanta si gode Hojlund, il ragazzino terribile: le big d'Europa non perdono tempo.

L'Atalanta si gode Hojlund , il ragazzino terribile: le big d'Europa non perdono tempo. Su Tuttomercatoweb si scrive del grande impatto avuto all'Atalanta dal centravanti che pare essere nel mirino anche del Napoli, nel caso di addio in estate a Victor Osimhen.

"Con un approccio simile è complicato tenere le big d'Europa lontane da un giocatore che a 20 anni compiuti da pochi giorni ha già collezionato 67 presenze tra Serie A, Bundesliga austriaca, Supeligaen danese e competizioni europee. Il Real Madrid ha mosso i primi passi e dalle parti di Napoli il danese pare essere uno degli indiziati principali in caso d'addio da parte di Osimhen. Voci e spifferi (ancora non sono arrivate offerte concrete) che confermano ancora una volta il modus operandi della società bergamasca, tutto rivolto verso i giovani: il futuro dunque è ancora da scrivere, ma il presente è abbastanza chiaro. Hojlund è un ragazzino terribile, uno sfrontato. E ha tutta la voglia di prendersi l'Atalanta ancora per un bel po'".