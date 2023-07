Tmw - Hojlund-United, è fatta! Beffato il PSG, ecco le cifre all'Atalanta

Accordo totale fra Atalanta e Manchester United per il trasferimento in Premier League di Rasmus Hojlund.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Accordo totale fra Atalanta e Manchester United per il trasferimento in Premier League di Rasmus Hojlund. Secondo quanto raccolto da TMW, l'accelerata delle ultime ore ha portato alla tanto attesa fumata bianca: l'attaccante danese è pronto a trasferirsi alla corte di mister Ten Hag per 65 milioni di euro più 10 di bonus. Le due società hanno trovato un'intesa al 100%.

Ingaggio otto volte più alto per il danese

Il classe 2003 ha già parlato col suo nuovo allenatore e ha preferito il Manchester United rispetto al Paris Saint-Germain. Hojlund firmerà un contratto da 5 milioni di ingaggio, moltiplicando quindi per otto i 600.000 euro che prende oggi a Bergamo.