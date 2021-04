Tmw - Hysaj, Milan in pole: c’è anche la Fiorentina

Nicolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tmw Radio, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ha bisogno del massimo sostegno da parte di tutti per la lotta alla Champions, ma a fine stagione le strade si separeranno, la sua esperienza a Napoli è terminata. Nel calcio le cose possono sempre succedere ma l’addio sembra quasi certo. La Fiorentina è interessata a Gattuso, ma credo che lui in questo momento sta pensando solo di concludere il campionato col Napoli al meglio.

Hysaj potrebbe seguire Gattuso alla Fiorentina? Credo che in questo momento il Milan è in pole per il terzino albanese.

Insigne al Milan? La sua priorità è restare col Napoli e prima di abbandonare la maglia azzurra ci penserà molto.

Sarri? Mi piacerebbe vederlo sulla panchina viola, lo dico da tifoso. Credo che però il tecnico toscano aspetterà ancora un po’ prima di decidere il suo futuro”,

Allegri? E’ un allenatore top tra i più forti e può avere mercato in Italia o all’estero. Il Real in tempi passati l’ha cercato e se Florentino Perez dovrà sostituire Zidane sicuramente tornerà a pensare all’ex tecnico bianconero.

Mercato estero? Halland e Mbappé potranno essere i prossimi uomini mercato. Il francese però difficilmente potrà muoversi dal Psg, viste le cifre altissime che ci vorranno per il trasferimento”.