Tmw - Hysaj, rinnovo più vicino con Gattuso ma i tempi stringono

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Con Gattuso tornato a ottimi livelli. Con Carlo Ancelotti non aveva creato un grande feeling, Elseid Hysaj. Poi, l’arrivo di Gattuso in panchina, ha rimescolato le carte e ridato protagonismo al terzino albanese che tanto bene aveva fatto nel ciclo Sarri. Quest’anno sta giocando e sta giocando bene, come dimostra il 50° posto nella Top 100 di TMW in fatto di media voto nelle prime 7 giornate di campionato. Terzino destro o sinistro, ad oggi il rendimento giustificherebbe un eventuale sforzo del Napoli in sede di trattativa.

Trattativa per il rinnovo che va avanti da due anni. Una trattativa che però, lo dice il tempo, non è semplice. “Sono due anni che corro dietro al Napoli per il rinnovo. Mi sono stancato: ora è giusto che vagli le proposte che arrivano”, aveva detto nelle scorse settimane il suo agente Mario Giuffredi. Una dichiarazione che arrivava dopo che il ds Giuntoli aveva spiegato come le parti fossero ancora in trattativa. La permanenza di Gattuso potrebbe essere un quid in più, ma come detto ancora la quadra non è stata trovata e ora il tempo stringe per davvero. Non dovesse rinnovare, potrebbero tornare buone le piste accantonate in passato, soprattutto quelle legate a Atletico Madrid e Spartak Mosca.

Il futuro di Hysaj

Napoli 50%

Altro club in Italia 25%

Altro club all’estero 25%