Tmw - Hysaj, spunta una pretendente dalla Russia

Elseid Hysaj, difensore del Napoli, non ha ancora rinnovato il contratto col club azzurro e il suo futuro è ancora in dubbio. Come riporta Tuttomercatoweb, l'albanese sarebbe finito nel mirino dello Spartak Mosca, infatti il club russo è alla ricerca di un terzino destro. Serge Aurier, calciatore del Tottenham è il primo obiettivo, ma nel caso fallisca l'assalto all'ivoriano l'alternativa per i moscoviti sarebbe proprio Hysaj.