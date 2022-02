Tmw - I 5 attaccanti in scadenza da seguire ne LaLiga: c’è anche l'obiettivo Januzaj

Finito il mercato di gennaio è tempo già di guardare a giugno. Molti sono i giocatori a cui restano cinque mesi di contatto, sempre più vicini a salutare la propria squadra. Ne LaLiga sono diversi gli attaccanti a scadenza, ecco i cinque più interessanti come riportato da Tuttomercatoweb.com: di Ousmane Dembélé ormai sappiamo tutto. Il francese ma soprattutto il suo entourage hanno tirato troppo per le lunghe il discorso rinnovo, arrivando alla rottura definitiva a 11 giorni dalla fine del mercato. I catalani avrebbero voluto cederlo già a gennaio, si dovranno rassegnare a perderlo a zero euro.

Sarà vissuta coma una liberazione la fine del contratto di Gareth Bale al Real Madrid. Il ritorno di Ancelotti sembrava doverlo rilanciare, i problemi fisici l'hanno tolto di scena dopo tre giornate. Il futuro è da decifrare, ma di certo non sarà in Spagna.

Dopo un anno fantastico dove ha contribuito alla vittoria de LaLiga, è già finita la luna di miele tra Luis Suarez e l'Atlético Madrid. Il Pistolero, oggi 35enne, ha le polveri bagnate e non segna in campionato da novembre. L'addio allo stato attuale è probabile.

Parlando del Rayo Vallecano, da valutare le intenzioni di Radamel Falcao. Il Tigre non vede la porta da tre mesi, e pensare che era partito forte, segnando 5 reti nelle prime 8 partite.

Chiudiamo su Adnan Januzaj, che è fra i nomi più interessanti considerando i soli 26 anni di età. Alla Real Sociedad gioca con una certa continuità e nei giorni scorsi è emerso l'interesse del Napoli nei suoi confronti.