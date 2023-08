Tmw - Il Celta sta già facendo mercato con i soldi di Veiga: Benitez aspetta almeno 3 colpi

Il Celta Vigo che in queste ore sta definendo la cessione di Gabri Veiga al Napoli per circa 35 milioni di euro è contemporaneamente al lavoro per rinforzare la squadra

Il Celta Vigo che in queste ore sta definendo la cessione di Gabri Veiga al Napoli per circa 35 milioni di euro è contemporaneamente al lavoro per rinforzare la squadra in vista di questo rush finale di calciomercato. La società galiziana attingerà dal calciomercato centrocampisti con caratteristiche diverse rispetto a quelle delle spagnolo classe 2002: Rafa Benitez ne ha chiesti due e il più vicino è Nemanja Maksimovic, centrocampista del Getafe. Non solo: contatti in corso per Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese classe '94 attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto col Milan.

Parte del budget a disposizione verrà però anche utilizzata per l'acquisto di un nuovo centravanti: via Veiga, Benitez si aspetta almeno tre acquisti prima del rush finale.