Tmw - Il Chelsea vira su Kounde? Pronti 60mln per il difensore del Siviglia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport Non solo Matthijs de Ligt. Il Chelsea non sta provando ad acquistare solo l'olandese della Juventus, con l'ultima proposta da 70 milioni circa rispedita al mittente dai bianconeri. Proprio in queste ore, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, i Blues stanno cercando l'accelerata per Jules Kounde del Siviglia. Il club di Boehly è pronto a uscire allo scoperto con un'offerta ufficiale da 60 milioni che potrebbe convincere gli andalusi a cederlo.