TMW - Il Crotone chiude per Reca e arriverà anche Luperto: affare in prestito, le ultime

Dopo una trattativa durata circa un mese il Crotone riesce a chiudere un’operazione di mercato che porterà in Calabria Arkadiusz Reca, 25enne di proprietà dell’Atalanta. Si tratta di uno dei rinforzi promessi dal presidente Vrenna nei giorni scorsi. La firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore, comunque entro domani. Trattativa ben avviata anche per Sebastiano Luperto del Napoli, che dovrebbe arrivare in prestito. Lo riporta TMW.