L'affare non è in dubbio, ma slitta di qualche giorno: Antonio Vergara si trasferirà dal Napoli alla Reggiana, come vi avevamo anticipato. Il club azzurro ha però chiesto di tenerlo a Dimaro per i primi giorni di ritiro, quelli senza nazionali, dopodiché l'operazione sarà ufficialmente conclusa.