Tmw - Il Man United piomba su Hojlund, appetito anche dal Napoli: la situazione

Sarà uno dei grandi uomini mercato delle prossime estati. Forse già di questa? Rasmus Hojlund è già pronto per il grande salto? Il danese scuola Copenhagen, sbarcato poi in Austria allo Sturm Graz e pescato proprio in Bundesliga dall'Atalanta, si è dimostrato come una delle stelline più promettenti del calcio internazionale. Sarà uno dei temi di discussione del futuro del progetto della Dea ma è chiaro che davanti a una proposta irrinunciabile, anche l'ambiziosa proprietà bergamasca non potrà riuscire a trattenerlo.

Nella shortlist del Manchester United

Il Manchester United cerca un centravanti per l'estate e tra i nomi più caldi per il progetto presente e futuro di Erik ten Hag c'è proprio quello di Hojlund. Da Jesper Olsen a Christian Eriksen, passando da Johnny Sivebaek, dalla leggenda Peter Schmeichel, da Mads Timm e da Anders Lindegaard, Hojlund sarebbe nel caso il settimo danese della storia dei Red Devils. Una tradizione che ha regalato grandissime soddisfazioni al pubblico di Old Trafford: la richiesta dell'Atalanta supera ora i 60 milioni di euro (su Hojlund ci sono anche Juventus, Napoli, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain) ma per lo United, in caso di decisione chiara e definitiva, il prezzo potrebbe non essere certo uno scoglio insormontabile da superare.