Tmw - Il Milan accelera per Zaniolo: rossoneri pronti ad accontentare la Roma

Il Milan accelera per Nicolò Zaniolo. Dissipati in giornata gli ultimi dubbi in casa rossonera e così il calciatore si avvicina sempre di più alla maglia del Milan. La sensazione è che si possa chiudere entro le prossime quarantotto ore o al massimo nella giornata di lunedì senza arrivare all’ultimo giorno di calciomercato. Il Milan accelera e studia le mosse, già entro poco tempo il club rossonero potrebbe inserire l’obbligo di riscatto nella proposta alla Roma con un’operazione di circa 23 milioni. A riportarlo è Tuttomercatoweb.