Tmw - Il motivo della frenata per Bernardeschi: non convince del tutto Spalletti

In stand-by la trattativa tra il Napoli e Federico Bernardeschi. In scadenza di contratto con la Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In stand-by la trattativa tra il Napoli e Federico Bernardeschi. In scadenza di contratto con la Juventus, il fantasista classe '94 è un'idea del club partenopeo con il presidente Aurelio De Laurentiis che - in una recente conferenza stampa - aveva rivelato di aver preso contatti con il giocatore e col suo entourage nei giorni precedenti.

Da quel momento in poi, però, non ci sono stati sviluppi. Quello di Bernardeschi non è probabilmente profilo che convince fino in fondo Luciano Spalletti. Lo scrive Tuttomercatoweb.