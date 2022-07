Tmw - Il Napoli alza il pressing per Kim: contatti anche nella notte, preso il largo sul Rennes

Non si è fermato nemmeno nella notte il Napoli, che ha continuato il pressing per Kim Min-Jae, centrale difensivo del Fenerbahce

Non si è fermato nemmeno nella notte il Napoli, che ha continuato il pressing per Kim Min-Jae, centrale difensivo del Fenerbahce e obiettivo principale degli azzurri per sostituire Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea. Trattativa ancora aperta, con i partenopei che hanno ormai preso il largo sul Rennes e che continuano ad esercitare un forte pressing per convincere i turchi a cedere il coreano. Lo scrive Tuttomercatoweb.