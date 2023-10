Tmw - Il Napoli ci ha provato per Scalvini in estate: ora sul centrale forte lo United

Retroscena sul mercato del Napoli nell'editoriale del direttore Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb.

Retroscena sul mercato del Napoli nell'editoriale del direttore Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb: "Scalvini è ormai una certezza. Non è un caso che in estate anche il Napoli abbia cercato di prenderlo prima di arrendersi ad una valutazione di 50 milioni di euro. Scalvini piace tanto anche ad Inter e Juventus ma su di lui c’è anche il forte interesse del Manchester United".