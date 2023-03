Tmw - Il Napoli considera Hojlund il potenziale successore di Osimhen: prezzo già fissato

Rasmus Hojlund è straordinario protagonista dell'Atalanta e ora anche della Danimarca.

Rasmus Hojlund è straordinario protagonista dell'Atalanta e ora anche della Danimarca. Con la tripletta segnata all'esordio in Nazionale, raggiunge un certo Laudrup, stella e icona dei danesi. Così il classe 2003 scuola Copenhagen, che la Dea ha pescato in Austria allo Sturm Graz, diventa un uomo mercato in copertina anche a livello internazionale. Non che non lo fosse già, poiché non è raro sapere di grandi società internazionali al seguito del calciatore. Però con i tre gol in Nazionale dimostra di essere pronto, già da ora, anche per un palcoscenico pesante.

Piace in mezza Europa

Il Milan e il Napoli, in Serie A, lo considerano potenziale erede dei grandi ora in attacco, da una parte Olivier Giroud e dall'altra Victor Osimhen. Presto per disegnare uno scenario ma la stima per Hojlund è forte da parte di entrambe le società con l'Atalanta che lo valuta non meno di 40 milioni di euro. E allora occhio alle inglesi dove è il target perfetto per Newcastle e Arsenal, entrambe in cerca di un centravanti per l'estate. Con il grande colpo della Dea firmato dal ds D'Amico e da Percassi pronto a spiccare il volo e a far ricco ancora una volta il club di Bergamo, pronto a investire di nuovo per i suoi eredi. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.