Tmw - Il Napoli è convinto: con il grande colpo Lindstrom i sogni possono tornare di moda

Volti nuovi: i calciatori che si affacciano per la prima volta in Serie A. Il mercato estivo del Napoli campione d'Italia non è scorso seguendo una linea retta, ma ha vissuto momenti da ruota panoramica: un inizio nel segno degli addii di alcuni dei grandi protagonisti dello Scudetto vinto, dall'allenatore Spalletti a quel Giuntoli che ha costruito negli anni la rosa capace di imporsi dopo tanti anni di attesa, arrivando poi a un finale in cui è arrivato il grande colpo dell'estate, Jesper Lindstrom.

Attaccante capace di quadruplicare il suo valore nel biennio vissuto a Francoforte (l'Eintracht lo aveva preso in patria dal Brondby per 7 milioni di euro e l'ha rivenduto a circa 30) fa della capacità di svariare in tutte le posizioni del reparto offensivo. Nasce più trequartista o seconda punta ma ha l'abilità per adattarsi un po' ovunque: falso nove, attaccante esterno e alla bisogna persino mezzala d'attacco. Ha dei numeri migliorabili in zona gol (una trentina in quasi 150 apparizioni da pro), ma a Napoli sono convinti di aver chiuso un grande colpo che vada oltre la semplice sostituzione di Lozano in campo. Arriva con una formula "particolare": nella forma è un prestito con obbligo di riscatto condizionato, nella sostanza è considerabile affare a titolo definitivo (tanto che il comunicato del club recita così) dato che l'acquisto è scattato alla prima presenza in Serie A, già avvenuta nell'ultimo (e sfortunato) turno di campionato con la Lazio. Con un Lindstrom in più, il sogno torna di moda in quel di Napoli.

LA SCHEDA DI LINDSTROM

Nome: Jesper Grænge Lindstrøm

Data di nascita: 29 febbraio 2000

Nazionalità: danese

Ruolo: centrocampista offensivo, attaccante esterno, attaccante centrale

Da dove e come arriva: dall'Eintracht Francoforte in prestito con obbligo di riscatto condizionato a 20 milioni di euro più 5