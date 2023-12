Tmw - Il Napoli guarda al futuro della difesa: nel mirino Bard, terzino del Nizza rivelazione

A quel punto, però, il Napoli dovrebbe far partire uno tra Olivera e Mario Rui, per i quali non mancano certo estimatori.

Quello di Melvin Bard del Nizza, terzino sinistro ventitreenne, perno della formazione rivelazione della Ligue 1 di Francesco Farioli, scuola Olympique Lione e nel Sud della Francia dall'estate del 2021, sembra essere il target perfetto per il mercato del Napoli. Il nuovo corso azzurro è ancora una volta caratterizzato dalla ricerca del talento pronto al grande passo e per caratteristiche, percorso, potenzialità, quello di Bard sembra uno dei nomi che calzano maggiormente a pennello.

Chi è Bard

Nato e cresciuto nel settore giovanile del Lione, il Nizza lo porta a casa nell'estate del 2021 per soli 3 milioni di euro. Una vera intuizione di mercato per un giocatore che in quest'annata si sta rivelando tra i migliori interpreti del ruolo nel campionato francese. Tanto che la formazione nizzarda allenata dall'italiano Farioli lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro come richiesta iniziale.

Il futuro delle fasce difensive

Il Napoli ha adesso in rosa Mathias Olivera e Mario Rui. L'emergenza infortuni sta portando per il momento Walter Mazzarri ad adattare il centrale brasiliano Natan, arrivato in estate in Campania per rinforzare il pacchetto dei centrali, ad adattarsi sulla mancina della retroguardia dei campani. E' però una soluzione tampone, già per gennaio la società sta pensando a un'ipotesi pro-tempore, che difficilmente sarà Bard: il Nizza lo blinda ed è disposto a parlarne solo in futuro. A quel punto, però, il Napoli dovrebbe far partire uno tra Olivera e Mario Rui, per i quali non mancano certo estimatori. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.