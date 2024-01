Tmw - Il Napoli ha bloccato le cessioni di tre azzurri: il motivo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuno si muove, almeno per ora. Il Napoli ha bloccato tutte le uscite e anche chi ha giocato meno in questo momento non ha ricevuto alcun via libera per andare via in prestito. Qualche settimana fa sembravano scontati i prestiti di Alessandro Zanoli, Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin ma ora tutte queste uscite sono congelate. Perché?

Per Alessandro Zanoli tutto s'è complicato dopo la decisione di De Laurentiis di mettere Radu Dragusin in cima alla lista dei desideri per rinforzare la difesa. Da quel momento in poi, le due società non hanno più discusso solo del prestito secco di Zanoli fino a giugno, ma hanno inserito il suo nome in una trattativa più ampia, comprendente anche Ostigard. Dragusin al Napoli però non è trattativa semplice, e anzi l'irruzione del Bayern Monaco sta ulteriormente complicando i piani. Di De Laurentiis e di Zanoli.

C'è poi Gianluca Gaetano. Tanti club - Hellas Verona, Salernitana, Frosinone ed Empoli - hanno palesato interesse per il prestito, ma in questo caso il via libera alla sua cessione a titolo temporaneo arriverà solo due nuovi innesti in mezzo al campo. Uno dovrebbe essere Lazar Samardzic, per il secondo trattativa più in alto mare.

Bloccato, infine, anche il prestito di Alessio Zerbin. Con Elmas volato a Lipsia, è lui oggi la prima alternativa a Kvicha Kvaratskhelia. Non a caso il classe '99 nelle ultime tre partite s'è sempre ritagliato spazio, col Monza anche dal primo minuto perché Lindstrom - nonostante l'importante investimento estivo - è oggi in fondo alle gerarchie del tecnico. Anche alle spalle di Zerbin. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.