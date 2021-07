Tmw - Il Napoli ha trovato l'alternativa di Emerson, ma non vuole spendere la cifra richiesta

Niccolò Ceccarini di Tuttomercatoweb sul suo editoriale scrive: "Come detto più volte il primo grande obiettivo per la fascia sinistra è Emerson Palmieri. Il club azzurro sta valutando anche alcune alternative. Una di queste è Mathias Olivera del Getafe. Il club spagnolo chiede tra i 15 e i 18 milioni di euro. Una cifra che il Napoli non è intenzionato a spendere".