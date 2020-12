Tmw - Il Napoli non molla un centimetro su Milik: 15mln o niente addio a gennaio

Si è tenuto a Castelvolturno, sede del ritiro del Napoli, un summit tra l'entourage di Arkadiusz Milik e la società azzurra. Il pugno duro da parte del club azzurro non cambia: il giocatore è ai margini del progetto e a meno di un'offerta importante, da oltre 15 milioni di euro, non lascia il club di Aurelio De Laurentiis. Milik cerca e cercherà in ogni modo d'andar via, ma restano in ballo anche questioni legate a vecchie pendenze.

IL NAPOLI NON MOLLA - Il contratto è in scadenza nel 2021, dal 1 febbraio potrà firmare per la prossima stagione da svincolato ma il Napoli pare disposto a perdere soldi importanti pur di non mollare di un centimetro. Le parti sono al lavoro, anche in queste ore, per mediare e trovare una soluzione e una destinazione che accontenti tutti. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.