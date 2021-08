Tmw - Il Napoli ottiene il prestito con diritto di riscatto: i dettagli dell'affare-Anguissa

Zambo Anguissa si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista classe '95, in arrivo dal Fulham, sta svolgendo in questi minuti le visite mediche di rito nella clinica romana di Villa Stuart. Un'operazione importante, quella chiusa dal club di De Laurentiis: Anguissa arriva alla corte di mister Spalletti in prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni.