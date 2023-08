Coli Saco, giovanissimo talento del Napoli, è pronto ad andare a giocare con continuità.

Coli Saco, giovanissimo talento del Napoli, è pronto ad andare a giocare con continuità. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il centrocampista classe 2002 andrà a giocare in prestito in Serie C al Mantova.