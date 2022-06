Tmw - Il Napoli rinuncia a Casale: il giocatore va al Monza, domani le visite mediche

Non solo Andrea Carboni. E' un Monza letteralmente scatenato quello che, in queste ore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Andrea Carboni. E' un Monza letteralmente scatenato quello che, in queste ore, sta definendo anche gli ultimi dettagli per l'acquisto dall'Hellas Verona di Niccolò Casale dopo l'offerta da 10 milioni di euro presentata nell'ultimo fine settimana. Programmate per domani, infatti, le visite del centrale classe '98 che in queste ore - tramite il suo entourage - sta definendo gli ultimi dettagli dell'accordo. Se tutto filerò liscio, domani Casale si presenterà a Milano per le visite mediche e la successiva firma sul contratto che lo legherà al club brianzolo. Con buona pace di Lazio e Napoli, club che da tempo corteggiavano il calciatore. Lo scrive Tuttomercatoweb.