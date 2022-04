Tmw - Il Napoli si rifà il look sulla corsia mancina: doppio colpo in dirittura d’arrivo

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche del mercato del Napoli

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche del mercato del Napoli: “La società azzurra è concentrata su questo finale di stagione. Le possibilità di lottare fino all’ultimo per vincere il campionato ci sono tutte ma tiene banco anche il mercato. Due acquisti sono ormai in dirittura d'arrivo. Il sostituto di Insigne sarà Khvicha Kvaratskhelia. Classe 2001, firmerà un contratto quinquennale, un'operazione da 10 milioni di euro più bonus. L'altro sarà Mathias Olivera del Getafe, che andrà dunque a completare la fascia sinistra e a colmare la partenza di Ghoulam”.