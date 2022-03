Tmw - Il Napoli stima Matvienko: il centrale in estate può sbarcare in Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Nella giornata di ieri è arrivata l'inversione di rotta rispetto a quella che sembrava la strada segnata: la Lega di Serie A, alla stregua della Premier League, ha deciso di non allinearsi alle decisioni di FIFA e UEFA e di non cambiare le norme per permettere il tesseramento fino a fine stagione di due giocatori per squadra dai campionati russi e ucraini. Era arrivato anche il placet da parte delle istituzioni per poterli schierare in Europa (riguardava ovviamente solo Atalanta e Roma) ma si è arrivati a un no da parte dell'Assemblea.

Matvienko e Tsygankov in estate

Tutti gli stranieri del campionato ucraino hanno lasciato il paese ma era arrivato l'ok per poterlo fare fino a giugno anche per i giocatori ucraini. Un corridoio d'uscita che i calciatori potranno valutare anche in estate. Perché il valore assoluto di giocatori come Mykola Matvienko, centrale classe '96 dello Shakhtar Donetsk e 47 presenze in nazionale ucraina, e soprattutto dell'esterno destro Viktor Tsygankov, è noto da tempo ai grandi club europei.

La drammatica situazione che sta vivendo l'Ucraina porterà probabilmente il campionato a una lenta e faticosa ripartenza. Molti giocatori potrebbero partire e tra questi anche due dei migliori di tutto il movimento calcistico nazionale. Su Matvienko non sono un mistero le stime del Napoli ma anche quelle di club da Ligue 1, Liga e Premier League. Lo stesso dicasi pure per Tsygankov, già nel mirino di almeno due società di Serie A e di altrettante dalle grandi leghe europee. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.