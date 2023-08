Tmw - Il Napoli toglie dal mercato Zanoli e Zerbin: entrambi resteranno in azzurro

Il club partenopeo ha tolto i due giocatori dal mercato confermandoli di fatto per la prossima stagione.

Il Napoli punta sui suoi giovani. Alessio Zerbin e Alessandro Zanoli erano due profili molto ricercati sul mercato ma Rudi Garcia li ha voluti a tutti i costi nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro per provarli e testare le loro qualità. A quanto pare l'esame sembra superato con i due giocatori che resteranno in azzurro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il club partenopeo ha tolto i due giocatori dal mercato confermandoli di fatto per la prossima stagione.

Niente Frosinone e Genoa

I due calciatori avevano comunque mercato. Il centrocampista era da tempo nel mirino del Frosinone e sembrava ad un passo il suo approdo alla corte di Di Francesco. Per quanto riguarda l'esterno piaceva al Genoa e non solo con il suo agente che ha espresso tutto il disappunto.