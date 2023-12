Tmw - Il Napoli vuole chiudere subito per l'erede di Elmas: assalto a Samardzic, c'è un piano B

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli sarà grande protagonista della sessione di calciomercato che inizierà ufficialmente il prossimo 2 gennaio. Il club partenopeo che in giornata ha ufficializzato la cessione di Eljif Elmas al Lipsia dovrà definire almeno quattro acquisti nel prossimo mese. E partirà proprio dall'erede della mezz'ala macedone che ha firmato con club tedesco un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

Il primo obiettivo del Napoli è il centrocampista serbo classe 2002 dell'Udinese Lazar Samardzic. In estate a un passo dall'Inter, l'ex calciatore del Lipsia ha un contratto con l'Udinese valido fino al 30 giugno 2026. La sua valutazione di mercato è tra i 25 e i 30 milioni di euro e l'idea della società friulana è quella di cederlo in estate. Ma il Napoli ci proverà, forte anche dei 25 milioni appena incassati da Elmas, e spera di convincere in tempi rapidi il patron Pozzo a cedere il suo gioiellino.

C'è pero in piedi anche un'altra trattativa ed è quella col Tottenham per Pierre-Emile Hojbjerg. Centrocampista danese classe '95, ha fin qui giocato pochi minuti e per questo motivo può lasciare la società londinese a gennaio. Sulle sue tracce c'è anche la Juventus che nel corso dei contatti autunnali ha chiesto il giocatore in prestito. Anche il Napoli non vorrebbe acquistare Hojbjerg a titolo definitivo, mentre per Samardzic il discorso è diverso. L'all-inn è pronto: trattativa serrata con l'Udinese in corso. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.