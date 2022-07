Tmw - Il Napoli vuole Simeone: cosa manca per affondare il colpo

Prosegue senza sosta il mercato in uscita dell'Hellas Verona che sta letteralmente rivoluzionando la rosa del nuovo tecnico Gabriele Cioffi.

Prosegue senza sosta il mercato in uscita dell'Hellas Verona che sta letteralmente rivoluzionando la rosa del nuovo tecnico Gabriele Cioffi. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il Napoli sta aspettando solo l'offerta ufficiale e l'addio di Andrea Petagna direzione Monza per poi andare all-in su Giovanni Simeone considerato il tassello ideale per rinforzare l'attacco. E poi Gianluca Caprari: il Monza sta per fare un'offerta anche per una delle grandi rivelazioni dell'ultima stagione di A.