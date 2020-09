Non solo Saber Hraiech. Il Padova pensa in grande e, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, mette nel mirino anche Alfredo Bifulco.

Non solo Saber Hraiech. Il Padova pensa in grande e, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, mette nel mirino anche Alfredo Bifulco, classe ‘97 di proprietà del Napoli; il calciatore, però, è ambito anche dal Bari.