Tmw - Il Pescara si rinforza in attacco: dal Napoli arriva D'Ursi

Colpo grosso per il Pescara, che potenzia l'attacco con Eugenio D'Ursi, reduce dall'ottima stagione con il Bari. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club abruzzese ha raggiunto l'accordo con il Napoli per il trasferimento del classe '95, che arriverà al Delfino in prestito con diritto di riscatto.