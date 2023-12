Tmw - Il preferito per il dopo Osimhen è Boniface: l'alternativa gioca in Ligue 1

Un altro Victor, un altro nigeriano, per sostituire Osimhen. Si tratta di Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen, protagonista - con tutta la squadra di Xabi Alonso - di una partenza entusiasmante in Bundesliga, oltre a un cammino senza nemmeno un pari né una sconfitta in Europa League. Il centravanti è arrivato alla BayArena in estate, dietro il pagamento di 20,5 milioni di euro, siglando già 15 gol in tutte le competizioni in 22 partite. Ha già raggiunto i gol stagionali in campionato - 9 - dell'anno scorso al Union St. Gilloise, anche se lì era stato il capocannoniere dell'Europa League, attirando su di sé gli occhi di tutti gli altri club.

Victor Osimhen è vicino al rinnovo fino al 30 giugno del 2026, ma non ha ancora firmato. È un accordo ponte per dare più possibilità contrattuale al Napoli in caso di una cessione, Boniface invece è il candidato principe con Jonathan David, che gioca al Lille. La valutazione dei due è abbastanza simile, intorno ai 40 milioni di euro, anche se in salita per il primo e in discesa per il candese. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Queste le parole del direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, sulla questione del rinnovo contrattuale di Victor Osimhen. "Siamo abituati a lavorare sotto traccia, è una prerogativa di questa società. Spetterà al presidente De Laurentiis dare la notizia, è stata una trattativa lunga, speriamo di concluderla. Gli annunci si danno quando le cose sono fatte. C'è una volontà da parte di entrambe le parti di chiudere questa trattativa, vedremo nelle prossime settimane".