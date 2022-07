Tmw - Il punto sul futuro di Dybala: Napoli in attesa di una decisione di ADL

Sono giorni decisivi per il futuro di Paulo Dybala che, nelle prossime ore, attende un nuovo contatto con l'Inter.

Sono giorni decisivi per il futuro di Paulo Dybala che, nelle prossime ore, attende un nuovo contatto con l'Inter. Il suo entourage parlerà con la società nerazzurra che però è stata chiara: prima di ufficializzare la sua offerta per la Joya, che resta un obiettivo caldo e sensibile per l'Inter, dovrà fare due cessioni in attacco. Questa potrebbe essere la settimana in cui Marotta trova l'intesa con l'entourage di Alexis Sanchez per la buonuscita ma il problema è che dovrà far partire anche uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa. Per i quali non ci sono ancora offerte ufficiali e per questo Dybala aspetta.

C'è stato un contatto con gli uomini di Elliott ma dall'altra parte Paolo Maldini e Ricky Massara frenano perché considerano Charles de Ketelaere (ieri prima offerta ufficiale al Club Bruges) primario rispetto all'argentino per la trequarti. Hakim Ziyech non è alternativo ma si aggiunge di fatto come trequartista di destra. E la Roma? Dovrà prima cedere Nicolò Zaniolo alla Juventus (settimana decisiva), per poi eventualmente fare un'offerta per la Joya mentre dopo gli ultimi incontri col Napoli la situazione è in ghiaccio in attesa che De Laurentiis decida nel caso se fare una mossa ufficiale.

Così trovano conferme le voci inglesi delle ultime ore. Il Manchester United pensa a Paulo Dybala per il suo attacco una volta risolto il futuro di Cristiano Ronaldo. Perché la situazione è chiara: la Joya non potrà trovare una grande destinazione fin quando una di queste squadre non risolverà un caso spinoso, nel caso dei Red Devils quello dell'addio di CR7. Dybala piace a Ten Hag ma anche qui è questione di tempo. Di attesa. Di un domino pronto a partire ma che ancora non prende il via.