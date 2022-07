Tmw - Il punto sul futuro di Dybala: Napoli sembra più una suggestione che non altro

Il Napoli sembra più una suggestione che non altro, il Milan ha intenzione di puntare sulla gioventù di De Ketelaere.

Un'estate così complicata, Paulo Dybala, probabilmente non se la sarebbe mai aspettata. Perché dopo l'accordo invernale con la Juventus, è arrivato il dietrofront da parte dei bianconeri, cristallizzato dalle parole di Maurizio Arrivabene. Così la sensazione prevalente è che potesse aprirsi la possibilità Inter, anche in virtù delle parole di Marotta che parlavano di un "cauto ottimismo" nelle settimane scorse. Il problema però è che Dzeko, Correa e Alexis Sanchez sono ancora al loro posto, così come Andrea Pinamonti. Così la situazione è bloccata, ingabbiata, incastrata per le tante cessioni da operare da parte nerazzurra.

E le altre offerte? La Roma lo vorrebbe come top player per il suo nuovo corso, anche perché Zaniolo sembra intenzionato ad andare alla Juventus: quasi certamente non rinnoverà neanche dopo l'estate. Il Napoli sembra più una suggestione che non altro, il Milan ha intenzione di puntare sulla gioventù di De Ketelaere. Così Dybala rimane sospeso tra le (possibili) altre offerte che non sono ancora arrivate.