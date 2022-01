Tmw - Il Toronto non si ferma ad Insigne: proseguono i contatti per Criscito

Dopo Lorenzo Insigne, a partire dal prossimo 1° luglio un altro calciatore italiano dovrebbe sbarcare in MLS. Vanno avanti i contatti per il trasferimento al Toronto FC di Domenico Criscito, capitano del Genoa che ha un contratto col club rossoblù valido fino a giugno 2023.

L'intenzione di Criscito, al pari di quella di Insigne, è quella di concludere la stagione in Italia. Poi però la sua lunga avventura in rossoblù potrebbe concludersi e il Toronto FC è pronto ad accoglierlo: i contatti proseguono. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com