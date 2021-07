Tmw - Il vice di Meret è stato scelto, ma serve l'addio di Ospina

Non è più un segreto. Il Napoli da tempo ha bloccato Tomas Vaclik, classe '89, portiere titolare della Repubblica Ceca e svincolato dopo tre anni al Siviglia (con 94 presenze complessive). E' lui dunque l'estremo difensore individuato per ricoprire il ruolo di vice-Meret, alternandosi probabilmente nelle varie coppe, e sostituire David Ospina. Dopo una stagione da titolare con Gattuso, peraltro anche con buonissimo rendimento, difficilmente il colombiano - protagonista anche in Copa America - accetterebbe un ruolo di secondo piano.

L'avvicendamento è stato ideato anche per far sentire la fiducia a Meret e giungere dopo gli Europei al rinnovo di contratto del portiere classe '97. Prima però c'è bisogno della cessione di David Ospina, liberando un ingaggio importante, ma considerando il valore dell'estremo difensore anche monetizzando se possibile dal cartellino che è in scadenza tra un anno. Dopo l'interessamento dell'Atalanta, che poi ha virato su Musso, le offerte non mancheranno dall'estero, ma per entrare nel vivo del mercato bisognerà aspettare la fine della Copa America.