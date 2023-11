Tmw - Insigne alla Lazio "una stupidaggine"? Non è detto: ecco perché si può fare

Insigne alla Lazio a gennaio? Si potrebbe fare e non ci sarebbero grossi problemi economici a frenare l'operazione.

Insigne alla Lazio a gennaio? Si potrebbe fare e non ci sarebbero grossi problemi economici a frenare l'operazione. Questo perché Insigne ha avuto per due anni la residenza negli Stati Uniti: nel 2022 è stato sei mesi e un giorno (183 quindi) dal primo di luglio al trentuno di dicembre. Nel 2023 tutto l'anno, quindi eventualmente usufruirebbe anche del Decreto Crescita se firmasse per due anni con una squadra italiana. Qui però ci si incrocia con le parole di oggi del presidente Claudio Lotito: "“Guardi, a me non hanno detto nulla riguardo a questa cosa, a me sembra una mezza stupidaggine, se non qualcosa di più. Faccia una cosa, parli con il direttore sportivo (Fabiani ndr), non so se nelle loro previsioni abbiano pensato a qualcosa, al momento non sono al corrente di questi fatti. Sarri che vuole Insigne? Le ripeto, a me non risulta, mi sembra una stupidaggine…“.

Che Sarri chieda un esterno con le caratteristiche dell'ex Napoli è vero. E allenare un suo fedelissimo dei tempi azzurri è chiaramente un qualcosa che farebbe piacere. Dall'altro lato c'è Lotito che, per tutt'estate, non è riuscito a trovare gli accordi con i giocatori che chiedeva espressamente il suo allenatore (Zielinski, Ricci, Berardi) andando poi a selezionare profili simili ma non gli stessi. Inutile dire che c'è una dicotomia netta sul mercato e che Insigne potrebbe essere un terreno di ulteriore scontro.

Insigne guadagna 7,5 milioni di dollari dal Toronto - ma il minimo garantito è di 15,4 milioni con i diritti di immagine - e ha un contratto lungo, fino al 2026. L'intenzione però è quella di tornare in Europa - con un grosso sacrificio economico - dopo un anno e mezzo in Major League Soccer, a meno che non arrivi una proposta dall'Arabia Saudita che, in ogni caso, sarebbe valutata senza problemi. Il Toronto, da par suo, potrebbe anche liberarlo, come avrebbe fatto con Bernardeschi quest'estate per il Besiktas. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.