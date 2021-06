Tmw - Insigne-Inter, ad oggi ipotesi impossibile per costi: nessun contatto tra club

L'ipotesi Lorenzo Insigne all'Inter al momento non è neanche considerabile: non ci sono infatti le condizioni economiche per sostenere l'ingaggio richiesto, di oltre 4 milioni di euro, cioè quanto percepisce attualmente al Napoli. Non è detto non si possa tornare ad affrontare la questione più avanti, ma al momento la questione non è neanche stata presa in considerazione, tanto che tra i club non ci sono stati contatti di nessun tipo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.