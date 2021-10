Tmw - Insigne, per il rinnovo c'è un segnale positivo: la situazione

A tenere banco è sempre il rinnovo di Insigne, scrive l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com: "Rispetto a qualche settimana fa le parti si stanno parlando in maniera costante e questo è sicuramente un buon segnale ma è chiaro che per arrivare ad un eventuale nuovo accordo il cammino è ancora lungo. L’intenzione di Insigne è quella di restare in azzurro. E il Napoli non vuole certo perdere il suo capitano. Insomma la trattativa va avanti".